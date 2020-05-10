كورونا.. 7 وفيات بالسعودية و82 إصابة في البحرين

سجلت السعودية، السبت، 7 وفيات بكورونا، فيما رصدت البحرين 82 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.
في السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات، و1912 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1313.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و48، منها 246 وفاة، فيما تعافى 11 ألفا و457.
من جانبها، سجلت وزارة الصحة البحرينية، 82 إصابة بالفيروس، و10 حالات شفاء.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإصابات بلغت 4 آلاف و856، بينهم 2065 حالة شفاء، و8 وفيات.
وإجمالا أصاب كورونا، حتى عصر الأحد، أكثر من 4 ملايين و132 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 281 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و455 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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