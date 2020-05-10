مقتل امرأة إثر سقوط قذيفة لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية الأحد، مقتل سيدة وإصابة 3 من أفراد أسرتها، بقصف لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، استهدف منزلهم بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته بـ"فيسبوك".

وقال البيان إن "ميليشيات حفتر الإرهابية قصفت فجر الأحد، منزل معمر عبد السلام شعبان، في منطقة صلاح الدين، ما تسبب في استشهاد الأم فاطمة فرج حماد وإصابة الأب صاحب المنزل، وابنتيه سارة (20) وهاجر (33)".

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

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وقال السراج، في بيان، إن "الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية".

وأضاف: "انتهاكات حفتر وجرائمه البشعة لن تدفعنا إلا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة".

كما استنكر السراج التنديدات الدولية لـ"جرائم" حفتر، قائلا: "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.