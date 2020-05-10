لإجلاء مواطنيها.. الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها من الجزائر

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول



أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (حكومية)، الأحد، استئناف رحلاتها المغادرة من الجزائر اعتبارا من الإثنين، لإجلاء مواطنيها العالقين.



جاء ذلك وفق بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.



وأضاف البيان، أنه "اعتبارا من 11 مايو/أيار، ستسير الخطوط الفرنسية رحلة واحدة يومية منطلقة من الجزائر (رحلات للمغادرين من الجزائر فقط)".



ولفت إلى أن "هذا الاستئناف سببه العدد الكبير من طلبات الحجز التي سجلتها الشركة".

وأشار البيان أن "عمليات الحجز عبر الهاتف قد تم توقيفها بشكل مؤقت".



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وقبل أسابيع، أطلقت الخطوط الفرنسية، عمليات حجز تذاكر المغادرة من الجزائر عبر الهاتف (رسائل نصية قصيرة) لتنظيم إجلاء الفرنسيين العالقين.



وذكر البيان، أن نظاما جديدا لحجز تذاكر المغادرة عبر الإنترنت سيتم إطلاقه قريباً، دون تقديم موعد محدد.



وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن آلاف الفرنسيين علقوا بالجزائر منذ وقف الرحلات البحرية في 19 مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، أغلبهم من الجزائريين حاملي الجنسية الفرنسية.



وتستعد السلطات الفرنسية لإلغاء حظر التجول اعتبارا من الإثنين، ضمن خطة تدريجية لتخفيف تدابير مكافحة كورونا.



وفي 14 مايو/أيار الجاري، تنتهي قيود الحجر الصحي المفروضة في الجزائر، وسط توقعات بتمديدها مجددا، بعد ارتفاع الإصابات منذ دخول شهر رمضان.



والسبت، ارتفع إجمالي الإصابات بالجزائر إلى 5 آلاف و558، منها 494 وفاة، و2546 حالة تعافٍ.

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