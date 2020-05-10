كورونا.. لبنان يفرض حظر تجوال جزئي

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، فرض حظر تجوال جزئي يبدأ مساء الأحد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وبلغ إجمالي المصابين حتى صباح الأحد 845، واستقر عدد المتوفين عند 26، فيما شفي 234 مريضا، وفق وزارة الصحة.
وقال فهمي، في تعميم وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه سيتم "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السابعة مساء (16.00تغ، بدءا من مساء الأحد) ولغاية الخامسة فجرا (02.00 تغ) من صباح اليوم التالي (الإثنين)"، دون تحديد متى ينتهي الحظر.
وأشار الوزير إلى أنه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة "سيُصار إلى إقفال تام (إغلاق) لكافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط".
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية المطبقة في دور العبادة لمواجهة تفشي كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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