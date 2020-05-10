شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1912 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات وتعافي 1313 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وقال “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 21% حالات سجلت فيما بين الإناث، و79% حالات سجلت فيما بين الذكور”.
وأضاف: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 8% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 3% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا”.
وأشار “العبد العالي”، إلى أن “35% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 65% من الحالات”.
وتابع “متحدث الصحة”: “بحمد الله تم تسجيل 1313 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 11457 حالة”.
وذكر “العبد العالي”، أنه “تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 246 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.
وشدَّد على أنه “من أهم سلوكيات وجبة الطعام (الحرص على غسل اليدين – ترك مسافة آمنة – عدم مشاركة الأدوات الشخصية)، إضافة إلى التغذية الصحية وشرب السوائل خاصة الماء”.
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