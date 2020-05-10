كوريا الجنوبية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، في أعلى عدد من الإصابات اليومية مُنذ شهر، وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من بين الحالات الجديدة 26 حالة منقولة محلياً وثماني حالات إصابة واردة من الخارج.

ويمثل إجمالي عدد إصابات الأحد، الأعلى مُنذ التاسع من إبريل/نيسان، وبعد مكافحة أول تفش كبير للفيروس خارج الصين لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جداً خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في حفنة من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس، وجاء هذا التفشي بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت للتو بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام قائلاً، إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفاً من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت.

وقال في كلمة في التلفزيون بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على توليه الرئاسة: إننا في حرب طويلة، أطلب من الجميع الالتزام باحتياطات وقواعد السلامة إلى أن ينتهي هذا الوضع حتى بعد استئناف الحياة اليومية.