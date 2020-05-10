الكويت تجلب أطنانا من المستلزمات الطبية من الصين

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"الخليج 365" من الكويت: أعلن السفير الكويتي لدى الصين سميح جوهر حيات وصول طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية، الاحد، الى مطار كوانزو الدولي لجلب المستلزمات الطبية.

واقلعت من الصين امس الاول طائرتا شحن متوجهتان للبلاد ضمن الجسر الجوي القائم بسرعة فائقة بين البلدين.

وقال السفير حيات لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان طائرة اليوم "هي العاشرة في جدول امداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات الاخرى بالدولة باشراف وتوجيه على مدار الساعة من مقام مجلس الوزراء الموقر".

واضاف "كل شحنة تحمل قرابة 50 الى 55 طنا في كل رحلة جوية من المستلزمات الطبية والوقائية".

وقال: "جاءت هذه الرحلة ضمن سلسلة الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الدفاع مشكورة في تعاونها وتنسيقها الدائم مع وزارة الصحة بهدف توفير مختلف المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع".

واشاد بالجهود "التي يقوم بها ابناء الوطن المخلصين من قائدي الطائرات العسكرية والمدنية للشحن الجوي وطواقم الطائرات من المهندسين والفنيين والاداريين وهي جهود تحظى باسمى ايات التقدير من القيادة السياسية العليا في البلاد".

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وسجلت الكويت التي دخلت الأحد في حظر شامل، 1065 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في الكويت، إلى 8688، بينما تم شفاء 107 حالات جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 حالة، منذ أن تفشي (كورونا) في البلاد.

السفير الكويتي لدى الصين سميح جوهر حيات

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