دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية لكوفيد-19 مع تزايد الإصابات

من هيونهي شين

سول (رويترز) - حذرت كوريا الجنوبية من موجة ثانية‭‭‭‭ ‬‬‬‬من فيروس كورونا المستجد يوم الأحد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وقال الرئيس مون جيه-إن في كلمة للأمة "الأمر لم ينته"، مضيفا أن

تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت. وحذر كذلك من موجة ثانية في أواخر العام الحالي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 34 إصابة جديدة يوم الأحد وهي أعلى إصابات يومية منذ التاسع من أبريل نيسان. وتركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتا.

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وظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

وقال وزير الصحة بارك نيونج-هو إن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستعاود فتح المدارس على مراحل بداية من 13 مايو أيار مثلما هو مقرر بعد فحص تأثير حالات الملاهي الليلية خلال يومين أو ثلاثة.

وبعد مكافحة أول تفش للفيروس على نطاق واسع خارج الصين لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جدا خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت للتو بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وقال مون في كلمة بثها التلفزيون بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على توليه الرئاسة "يجب ألا نتخلى أبدا عن حذرنا فيما يتعلق بالوقاية من الجائحة... إننا في حرب طويلة. أطلب من الجميع الالتزام باحتياطات وقواعد السلامة إلى أن ينتهي هذا الوضع حتى بعد استئناف الحياة اليومية".

وعاودت حالات الإصابة الارتفاع عقب تفش تركز في عدد من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ومن بين 26 حالة عدوى محلية في الحالات المسجلة يوم الأحد هناك 24 حالة متصلة بهذا الرجل مما يرفع عدد الإصابات بسببه إلى 54 حتى الآن وفقا للمراكز الكورية.

وأضافت المراكز الكورية إن المسؤولين يتعقبون نحو 1900 شخص ذهبوا للملاهي، وهو عدد قد يزيد إلى سبعة آلاف، وطلبت من أي شخص ذهب لأماكن الترفيه تلك الأسبوع الماضي أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما وأن يخضع للفحص.

وقالت جيونج أون-كيونج مديرة المراكز الكورية في إفادة "هذه الحالة تظهر مجددا سرعة انتشار الفيروس وكذلك قدرته العالية على العدوى... نحن في سباق مع الزمن للحيلولة دون انتقال (الفيروس) لمزيد من المجتمعات المحلية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)