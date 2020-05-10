دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كورونا يظهر في شمال شرق الصين وإصابة جديدة في ووهان

بكين (رويترز) - أبلغت السلطات الصينية يوم الأحد عما يمكن أن يكون بداية موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال شرق البلاد، وأعادت تصنيف مدينة واحدة في إقليم جيلين على أنها عالية الخطورة، وهو قمة نظام تقسم فيه المناطق إلى ثلاث مجموعات وفقا لانتشار الفيروس بها.

ورفع المسؤولون في جيلين مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع وذلك بعد يوم من رفع التصنيف من منخفض إلى متوسط عقب تأكيد إصابة امرأة في السابع من مايو أيار.

وتم تأكيد 11 إصابة جديدة في شولان في التاسع من مايو أيار، جميعهم من أفراد أسرة المرأة أو أشخاص خالطوها هي أو أفراد عائلتها.

وقالت حكومة جيلين إن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما في ذلك إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد أن الحالات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين يوم التاسع من مايو أيار إلى 14 إصابة، وهو أعلى رقم منذ 28 أبريل نيسان.

وكان من بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ أكثر من شهر في مدينة ووهان في إقليم هوبي بوسط البلاد حيث ظهر المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

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وبينما صنفت الصين رسميا يوم الخميس الماضي كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر فيما يتعلق بانتشار المرض تمثل الأرقام الجديدة قفزة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق.

وبخلاف بؤرة العدوى في جيلين، سجلت هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد حالة جديدة واحدة.

وقالت اللجنة الصحية في هيلونغجيانغ يوم الأحد إن المريض البالغ من العمر 70 عاما تم عزله في أحد المستشفيات منذ التاسع من أبريل نيسان، وكانت اختباراته سلبية سبع مرات قبل أن تصبح النتائج إيجابية في التاسع من مايو أيار.

كما أكدت شنيانغ عاصمة إقليم لياونينغ المجاور يوم الأحد حالة جديدة واحدة تبلغ من العمر 23 عاما جاءت من جيلين في الخامس من مايو أيار.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)