دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تحدد 19 من مايو لإطلاق واجهة MIUI 12 للأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي عن خططها لإطلاق واجهة MIUI 12 للأسواق العالمية في 19 من مايو، بعد أن كشفت العملاق الصيني عن الواجهة الجديدة للمرة الأولى خلال شهر أبريل في حدث Mi 10.

قدمت شاومي واجهة في السوق الصيني خلال شهر أبريل الماضي، وفي تغريدة نشرت على صفحة MIUI في تويتر، كشف عن إعلان تشويقي يحدد موعد إطلاق الواجهة للأسواق العالمية.

ترتكز واجهة MIUI 12 الجديدة على نظام تشغيل Android 10، إلا أن الواجهة الجديدة تتضمن الكثير من المميزات والتغييرات الهامة، التي تشمل تحسينات في التصميم المرئي للواجهة، ورسوم متحركة جديدة، كما تتضمن الواجهة تحسينات هامة في نمط الثيم المظلم.

Advertisements

أيضاً قدمت شاومي MIUI 12 بميزة تعقب طلبات تصريحات الوصول الخاصة بالتطبيقات، مع ميزة جديدة تعرف ب”AI Calling” والتي تعمل على دعم ضعاف السمع في المكالمات.

يذكر أن شركة شاومي قامت بالفعل بتوظيف شركة لإختبار الإصدار التجريبي في الهند للعمل على ROM الخاص بالأسواق العالمية، إستعداداً لإطلاق الواجهة لعدد 30 هاتف.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تحدد 19 من مايو لإطلاق واجهة MIUI 12 للأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.