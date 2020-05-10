دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حالات الإصابة بفيروس حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تتخطى 200 ألف

موسكو (رويترز) - قالت السلطات الروسية اليوم الأحد إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209688.

وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخصا توفوا خلال اليوم المنصرم مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.

وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في فرنسا وألمانيا لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير سها جادو)