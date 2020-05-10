شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمقاطعة "فيسبوك" فى السعودية بعد تعيين توكل كرمان في مجلس الحكماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى ضرورة مقاطعة منصة "فيسبوك" الاجتماعية بعد قرار تعيين الناشطة الإخوانية توكل كرمان في مجلس حكماء الفيسبوك للإشراف على المحتوى.



تريند تويتر السعودية

وأثار اختيار الإخوانية توكل كرمان عضوا في مجلس خاص مهمته الإشراف على محتوى فيسبوك، حالة من الغضب والاستياء الشيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن تعيينها في إدارة المحتوى والإشراف عليه على فيسبوك سيسهم في توغل الفكر المتطرف والإرهابي في تشكيل المحتوى على المنصة الاجتماعية.

ودخل هاشتاج "لا للفيسبوك بالمملكة" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضرورة مقاطعة هذا الموقع الاجتماعي وإلغاء الحسابات من الفيسبوك بشكل نهائي.

ويأتي اعتراض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على قرار تعيين توكل كرمان في لجنة الإشراف على محتوى فيسبوك، بسبب خلفيتها فى دعم الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة.



محمد آل الشيخ على تويتر

في إطار ذللك، شدد محمد آل الشيخ عبر تويتر على ضرورة أن ينسحب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والمصريين من منصة فيسبوك بعد تعيين توكل كرمان في لجنة الإشراف على المحتوى.

مها بنت شعلان على تويتر

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واعتبرت مها بنت شعلان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن "تعيين توكل كرمان في إدارة المحتوى على فيسبوك وإنستجرام سوف يُسهم في توغل الإخوان وفكرهم في تشكيل المحتوى".

وفيما يلي بعض ردود الفعل على تويتر بعد تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء الفيسبوك:



















