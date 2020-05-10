"أخبار الشرق الأوسط": تفشى كورونا كشف تراجع الصحة النفسية والعقلية للقطريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تفشى جائحة كوفيد-19 في قطر عن تراجع الحالة النفسية والعقلية لعدد كبير من المواطنين القطريين، وفق ما أفادت شبكة أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقلا عن مسؤول قطرى، الذى أكد أن خدمة الصحة العقلية التي تم إطلاقها مؤخرا من مؤسسة حمد الطبية، من أجل تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من المشاكل العقلية أو الاضطراب النفسى، نتيجة لوباء فيروس كورونا، قدمت خدمات للآلاف الذين يحتاجون إلى الدعم.

وحسب التقرير، أشار ماجد العبد الله، رئيس خدمة الصحة العقلية في مؤسسة حمد الطبية، إن خط المساعدة تم إطلاقه في 8 أبريل، وخلال ثلاثة أسابيع منذ إطلاقه، تلقى عدد كبير من المكالمات من أفراد من الجمهور وطاقم الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، حيث أكد أن فريق الطبي من أخصائيي الصحة العقلية قدم الدعم بالفعل إلى أكثر من 4000 شخص.

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ومن جهة أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 22520.

ونوهت الوزارة بتسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات الى 14، بينما تعافى 254 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 2753 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 21331 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.