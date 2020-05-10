شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تحقق مع أحد منتسبيها لتعديه على وافد أثناء انتظاره وجبة إفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" في دول الخليج العربى، مقطع فيديو لمتطوع ضمن رجال الأمن الكويتى، يعتدى على وافد يقف في طابور بمنطقة جليب الشيوخ في الكويت، يود الحصول على وجبة إفطار رمضانية مجانية.

​ويظهر في الفيديو رجل وهو يضرب رجلا آخر أمام أعداد كبيرة من الأشخاص في الكويت الذين يقفون بطوابير، وقال مغردون إنها كانت طوابير للحصول على وجبات إفطار رمضانية.

وعقب انتشار الفيديو بصورة واسعة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا لتوضح فيه ملابسات تلك الواقعة.

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​وقالت وحدة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية: "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ".

​وأضافت الداخلية الكويتية: "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص، بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".