شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى الليبى ينجح فى إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصات الدفاع الجوى بالقوات المُسلحة الليبية، استهداف واسقاط طائرة تركية "مُسيّرة " بدون طيار ، أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وأوضحت شعبة الإعلام الحربى -في بيان بثته "بوابة افريقيا " اليوم الأحد، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية "مسيرة "جنوب العاصمة الليبية (طرابلس ) بعد أن أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد وجهت أمس السبت، تحذيراً إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين ، والمليشيات الإجرامية ، والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب ، والغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، حسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي .

وقال منشور الصفحة الرسمية لـ" الناطق باسم القيادة العامة للجيش"، لم يبق لكم مزيداً من الوقت وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف".

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعلنت أمس فى بيان مقتضب عبر صفحتها بفيس بوك، عن إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران بمستودع مطار معيتيقة.

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وقالت عبر حسابها: تم صباح السبت الموافق 9 مايو 2020 إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء ، حتى يتمكن فريق الازمة بإدارة الامن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الاضرار .

و تناشد شركة البريقة في هذه الأوقات العصيبة الابتعاد عن منشآتها الحيوية ، والتي تمثل مقدّرات الشعب الليبي.

وتعرضت مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس أمس لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان.