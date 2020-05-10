الصحة الكويتية تتسلم 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة للتعامل مع حالات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتى، وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح - في تصريح صحفي - إن سيارات الاسعاف الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة؛ وذلك لتمكين الوزارة من مسايرة الزيادة المضطردة في الحالات المصابة.
وثمن الشيخ باسل الصباح الدعم اللوجيستي والأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللأشخاص في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة لمكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة (صندوق إعانة المرضى) الدكتور محمد الشرهان، استمرار جهود الصندوق لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات الدولة المختلفة لاحتواء جائحة (كورونا).
وأشار الشرهان إلى التعاون الدائم بين الجمعية وادارات وزارة الصحة، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المرضى عموما، والمرضى المعوزين على وجه الخصوص.
وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت اليوم الأحد، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير الماضي، بواقع 1065 حالة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة، في حين سجلت حالات الوفاة الرقم الأعلى أيضا يوميا، بواقع 9 حالات، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 58 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في مؤتمر صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، هي مخالطة لحالات مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى حالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 114 حالة، منها 69 حالة مستقرة، و45 حالة حرجة.
وجدد الناطق الرسمي باسم "الصحة الكويتية"، الدعوة للمواطنين والمقيمين للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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