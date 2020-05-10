الصحة الكويتية تتسلم 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة للتعامل مع حالات كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتى، وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح - في تصريح صحفي - إن سيارات الاسعاف الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة؛ وذلك لتمكين الوزارة من مسايرة الزيادة المضطردة في الحالات المصابة.

وثمن الشيخ باسل الصباح الدعم اللوجيستي والأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللأشخاص في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة لمكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة (صندوق إعانة المرضى) الدكتور محمد الشرهان، استمرار جهود الصندوق لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات الدولة المختلفة لاحتواء جائحة (كورونا).

وأشار الشرهان إلى التعاون الدائم بين الجمعية وادارات وزارة الصحة، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المرضى عموما، والمرضى المعوزين على وجه الخصوص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت اليوم الأحد، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير الماضي، بواقع 1065 حالة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة، في حين سجلت حالات الوفاة الرقم الأعلى أيضا يوميا، بواقع 9 حالات، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 58 حالة.

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