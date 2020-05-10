شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الكويت يعقد جلسة الأربعاء لبحث الميزانية وبدائل تمويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد، إن المجلس ينوي عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة الميزانية العامة للدولة والبدائل التمويلية المتاحة وكذلك التعاقدات المالية الحكومية خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال الغانم في تصريحات صحفية إن جدول الأعمال يشمل أيضا عرض وزير المالية للوضع المالي للدولة وتأثيرات الأزمة عليه.

وقال إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح طلب تأجيل الجلسة إلى ما بعد العيد نظرا لانشغال كثير من الكوادر الحكومية في أزمة كورونا، لكن مكتب مجلس الأمة قرر "بعد الاستماع لكافة وجهات النظر" توجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم الأربعاء.

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وأعرب عن أمله في تلقي "رد إيجابي" من رئيس الوزراء بشأن حضور الجلسة.