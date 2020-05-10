شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يوافق على المساواة بين الضباط والأفراد بالإيفاد الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم، الأحد ، على المساواة بين الضباط والأفراد في الإيفاد الخارجي "ليعامل الضباط والأفراد كمنتدبين عن الثلاثين يوماً الأولى، وتطبق النصوص الخاصة بالابتعاث فيما زاد عن ذلك للطرفين."



وذكرت صحيفة سبق السعودية أن هذا القرار يسهم فى رفع كفاءة الأفراد وتطوير قدراتهم في الدورات الخارجية المتخصصة بعد أن كان بعضهم يرفض الابتعاث بسبب غلاء المعيشة لكن قرار المساواة سيشجع على الدورات الخارجية، ما ينعكس على أداء وكفاءة الجهاز الأمني .

كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

وخلال هذه الجلسة، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

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كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440 هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين، عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.