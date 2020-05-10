شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينفى وضع 1200 عسكرى بالحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أنه "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يتضمن معلومات مختلقة، تزعم انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية، ووضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلى ، ونفت قيادة الجيش صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدة أن عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية، وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية.

ونقلت صحيفة النهار اللبانية أن قيادة الجيش جددت دعوتها إلى توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد الأخبار الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية".

يأتى هذا فيما أعلن محمد فهمي، وزير الداخلية اللبناني اليوم الأحد ، حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في إطار إجراءات منع تفشي كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.، محذرا من إغلاق المؤسسات بشكل تام في حال استمرار تسجيل إصابات بكورونا.

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وأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عبر موقعها الالكتروني تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 809.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها اليومي "تسجيل 12 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 796 حالة.

وأوضحت أنّه "تم تسجيل 6 حلات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين من كلا من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 223. كما سُجّلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26".

وذكرت الوزارة "أنها أجرت 1651 فحص "كورونا" للمقيمين، و345 فحصًا للوافدين عند الوصول".