شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التجول فى لبنان من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا والمؤسسات من الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، محمد فهمي، تطبيق حظر التجول من السابعة مساء مساء إلى الخامسة صباحا في إطار إجراءات منع تفشي كورونا
وذكر موقع النهار اللبنانية أن وزير الداخلية محمد فهمي أصدر مذكرة عدل بموجبها توقيت حظر التجوال، ليصبح من الثامنة مساء بدل السابعة، كما عدل توقيت الفتح والأقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة.
وأعلن وزيرالداخلية منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً من صباح يوم الغد.
وجاء فى بيان وزارة الداخلية اللبنانية أنه ضمان صحة المجتمع هي حق و أولوية قصوى ال يتهاون القانون بشأنها، وحيث أن الجميع من مؤسسات وأف ، ارد مسؤولون عن تطبيق اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع كافة المواطنين،وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات الصحية لضمان صحة وسالمة المجمتع، بالإضافة إلى إتخاذها اجراءات من اجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا أنه بالمقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين باجراءات الوقاية والسالمة العامة، وبسبب الاستهتار واللامبالة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، تم تعريض حياة المواطنين للخطر .
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عبر موقعها الالكترونى أمس تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضى إلى 809 حالة.
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