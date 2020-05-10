حظر التجول فى لبنان من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا والمؤسسات من الثامنة

وذكر موقع النهار اللبنانية أن وزير الداخلية محمد فهمي أصدر مذكرة عدل بموجبها توقيت حظر التجوال، ليصبح من الثامنة مساء بدل السابعة، كما عدل توقيت الفتح والأقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة.

وأعلن وزيرالداخلية منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً من صباح يوم الغد.