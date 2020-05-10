شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع أكثر من مليون لغم فى اليمن خلال الأسبوع الأول من مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مشروع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام فى اليمن (مسام ) خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى، من انتزاع 1.022 لغمًا ، منها 13 لغمًا مضادا للأفراد، و146 لغمًا مضادا للدبابات و 811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة، وذكر بيان للمركز - بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 164,205 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية فى الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن ، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة ، حيث راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء موتا أو إصابات خطيرة أو بتر للأعضاء.

ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

يذكر أن مواطنين يمنيين عثروا على جثث 3 أشخاص تم قتلهم بطريقة وحشية، حيث ظهرت على أجسادهم آثار تعذيب، وتم إلقاؤهم في منطقة نائية بمديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط البلاد.وفق االعربية.

وقالت مصادر محلية إن "رعاة أغنام من قبيلة الحطيمة عثروا السبت على الجثث الثلاث وعليها آثار تعذيب وحشي، وتم رميها عند سفح جبل بمديرية القريشية".

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و تم التعرف على هوية جثتين فقط هما أسامة أحمد الزوبة، وحفظ الله الحليسي الزوبة من أبناء قبيلة الزوبة بقيفة، وفق المصادر.

واتهم أبناء المنطقة ميليشيات الحوثي بخطف الأشخاص الثلاثة في وقت سابق وتعذيبهم حتى الموت ورمي جثثهم في منطقة نائية.

وقد قتلت امرأة في قصف للحوثيين، مساء السبت، على منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر محلية مقتل زوجة عبدالعزيز الخبراني جراء قصف الميليشيات بقذائف الهاون منازل المواطنين بقرية النجر في قانية، حيث اخترقت إحدى القذائف غرفتها وأدت إلى مقتلها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما يكثف الانقلابيون قصفهم العشوائي على مناطق المدنيين في قانية. والشهر الماضي أصيبت امرأتان مسنتان وطفلة جراء قصف الميليشيات منزل المواطن محمد عوض الحميري في قرية رمضة آل حمير بقانية.