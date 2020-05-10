شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالمملكة العربية السعودية، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الخارجية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأحد، أن حالة الوفاة تعود إلى مواطن يبلغ من العمر 63 عاما، وكان من ضمن الـ13 إصابة المسجلة في صفوف أبناء الجالية في المملكة؛ لترتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 73 حالة.

من جانب أخر أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لإغاثة العائلات المتضررة من جائحة "كورونا"، بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس الجمعية يونس الخطيب، ومنسق الحملة رباح جبر.