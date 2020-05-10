شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يرحب بتشكيل الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وفق الشرق الأوسط.

وعبر الحجرف عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنياً للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في سيادته وأمنه واستقراره.

وعبر أمين مجلس التعاون لدول الخليج، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي الموقّعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.