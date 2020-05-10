"التعاون الخليجى" يرحب بتشكيل الحكومة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وفق الشرق الأوسط.
وعبر الحجرف عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنياً للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في سيادته وأمنه واستقراره.
وعبر أمين مجلس التعاون لدول الخليج، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي الموقّعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.
اتصال الأمير محمد بن سلمان مع الكاظمي جاء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعرب عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، وعبر عن تمنياته للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.
من جهته، عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد السعودى على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على العلاقات بين البلدين، والدفع بها نحو مزيد من التعاون.
وحسب بيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه تلقى من الأمير محمد بن سلمان دعوة لزيارة المملكة.
وتواصل أمس الدعم العربي والدولي للكاظمي وتمنى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، التوفيق والسداد للحكومة الجديدة. كما أكدت الكويت استعدادها للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة.
وبدوره أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، استعداد الجامعة لتقديم كل أشكال الدعم للكاظمي الذي حظي أيضا بدعم الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، الاستعداد للتعاون معه.
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