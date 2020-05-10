شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجدد المظاهرات فى العراق للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر المئات من المواطنين على جسر الجمهورية وسط بغداد، الاحد، للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات. وفقا لقناة السومرية نيوز

وقالت القناة العراقية، أن المئات من المواطنين تظاهروا اليوم على جسر الجمهورية في بغداد، حيث قاموا بإحراق الإطارات ورفع الأعلام العراقية.

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وأضافت أن المتظاهرين طالبوا بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين.