شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: مرور 3 أيام بدون إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، إنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت في بيان صحفي أنه لم تسجل أي حالة "بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 13 حالة شفاء جديدة".

وأوضحت الكيلة أن "عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 5 محافظات وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية وبيت لحم".

وقالت أن محافظة بيت لحم التي شهدت أول ظهور للحالات المصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية أصحبت خالية من المصابين بعد شفاء جميع الحالات المصابة فيها.

وأضافت "لا يوجد فيها (بيت لحم) أي إصابة ’نشطة’ بفيروس كورونا، بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي".

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وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 547 حالة منها 172 إصابة في القدس فيما سجلت أربع حالات وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي منها اثنتان في القدس.

وأضافت "بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة".

وذكرت الكيلة أن "198 حالة جديدة دخلوا إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة".

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعملت الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية على تخفيف إجراءاتها وسمحت بإعادة بعض المصالح التجارية للعمل فيما أبقت على إغلاق المساجد والمؤسسات التعليمية لمنع انتشار الفيروس.