شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن الحظر الشامل بالكويت مع تطبيقه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدخل قرار الحظر الشامل بالكويت، اليوم الأحد، حيز التنفيذ، لمحاولة الحد من انتشار وباء كورونا، وقد شهدت الأسواق التجارية مساء أمس ازدحاما شديدا من الكويتيين الذيت تسابقوا لشراء المواد الغذائية استعداد لفترة الحظر ، ومع بدايته هناك عدة أسئلة حول بنوده و إجراءاته ، نستعرض أبرزها فيما يلى

كيف يتم توصيل الطعام للعمال في المزارع والشاليهات؟

- خدمة توصيل المطاعم متوقفة.

هل سيسمح بالتريض أو المشي حول المنزل؟

- قرار مجلس الوزراء حدد فترة الرياضة، من الساعة 4.30 بعد العصر حتى 6.30 مساء يومياً. وفق الراى الكويتية.

هل ستستمر الجمعيات التعاونية في تقديم خدمة التوصيل للمنازل؟

ـ ستستمر التعاونيات والأسواق المركزية في توصيل الطلبات إلى المنازل، لكن ذلك يتوقف على قدرة كل جمعية واستعداداتها اللوجستية في توفير هذه الخدمة.

ماذا عن فترة الحظر؟ وهل هناك مدة محددة للتسوق وتدبير الاحتياجات المعيشية؟

- نظام حجز مواعيد التسوق سيستمر بالعمل خلال فترة حظر التجوال الكلي، دون أي تغيير على آلية العمل، وستكون الزيارة لمرة واحدة بالأسبوع، فيما ستكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن 8 مساء إلى 1.30 صباحاً، وستكون هناك فترة محددة للتسوق بمعدل نص ساعة في الزيارة الواحدة.

كم عدد حجوزات المواعيد المسبقة للجمعيات التعاونية يوم الجمعة التي شهدت إعلان موعد حظر التجول؟

- تم الجمعة تسجيل أعلى معدل حجز مواعيد مسبقة للتسوق بالجمعيات التعاونية بنظام «الباركود»، حيث وصلت الحجوزات إلى 26.429 ألف مسجلة قفزة تقدر بنحو 34.5 في المئة قياساً بحجوزات اليوم السابق التي بلغت 19.651 ألف.ولفتت المصادر إلى أن حجوزات مواعيد التسوق المسبقة بلغت يوم الأربعاء الماضي 17.559 ألف، فيما وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى 15.601 ألف.

ماذا عن أعمال الصيانة المنزلية والكهرباء والصحية والتكييف وغيرها؟

- سيتم منح تراخيص لمزاولة أعمال الصيانة والتي تشمل التكييف والكهرباء والأدوات المنزلية، وغيرها.

ماذا عن عمل المخابز الأهلية؟

- المخابز الأهلية ستكون ضمن منافذ العمل المستثناة من قرار الحظر الشامل، ويجري حالياً التنسيق بخصوص مواعيد عملها وآلية استقبالها للزبائن.

هل ستستمر البنوك في أداء أعمالها؟

- سيتم إغلاق كل أفرع البنوك اعتباراً من يوم غد الإثنين حتى 30 مايو 2020، فيما سيستمر القطاع المصرفي في تقديم الخدمات المالية الأساسية لعملائه والمجتمع من خلال خدماتها الإلكترونية السهلة والآمنة ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى استمرار تقديم البنوك لخدماتها عبر الخدمة الهاتفية والتطبيقات الإلكترونية السهلة والآمنة ذات الكفاءة العالية على مدار الساعة.

وماذا عن السحب النقدي؟

- سيتم توفير النقد من خلال أجهزة السحب الآلي للبنوك وشركة «كي نت» المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بشكل طبيعي.

وبالنسبة لعمل شركات الصرافة؟

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- ستتوقف جميع أفرع الصرافة، فيما ستستمر هذه الشركات في تقديم خدمة التحويلات «أونلاين».

هل ستستمر المطاعم في تقديم خدمة التوصيل إلى المنازل؟

- ستتوقف هذه الخدمة.

ماذا عن أصحاب الحلال في البر والمزارع؟

- سيضع مجلس الوزراء آلية جديدة تسمح بخروج أصحاب الحلال والمزارع لمتابعة حلالهم في جلسة يوم غد الاثنين.

هل هناك آلية معيّنة لتفادي إمكانية حدوث تجمعات بشرية أمام المخابز وأماكن التسوق؟

- سيتم مراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات منعا لتفشي فيروس كورونا.

المناطق التي تشهد تكدسات عمالية بشرية، هل سيتم تمديد ساعات السماح لها بتدبير احتياجاتها، منعاً للازدحامات؟

- لا.

ما الشروط التى سيتم مراعاتها عند الاضطرار للخروج في غير الأوقات المحدّدة؟

- سيتم مراعاة الحالات الطارئة وزيارة المستوصف وفقا للاجراءات الرسمية.

ماذا لو مرض أحد الأفراد في المنزل؟

- يتم أخذ طلب خروج أثناء الحظر لمراجعي المستشفى والصيدلية.

ما آلية عمل المرافق الصحية التي ستعمل في أوقات الحظر؟

- تعمل على مدار الساعة.

- يتم أخذ طلب خروج أثناء الحظر لمراجعة المستشفى

هل سيسمح للصيدليات بالعمل والتوصيل؟

- نعم الصيدليات مفتوحة بما فيها خدمة التوصيل.

ما المنشآت الغذائية التي سيصرح بممارسة أعمالها ومدد عملها؟

- الجمعيات التعاونية وأفرعها ومراكز التسوق والبقالات.

هل ستظل منطقتا المهبولة وجليب الشيوخ معزولتين عزلا مضاعفا؟

- نعم حتى إشعار آخر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.