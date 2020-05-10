الإمارات ترسل مساعدات طبية لسيراليون والنيجر لتعزيز جهودهما فى مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى السفارة الإماراتية فى السنغال عمر المهيرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن الإمارات تلتزم بمساعدة شركائها فى جميع أنحاء أفريقيا لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، ومن شأن المساعدات المقدمة اليوم إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس من خلال تزويدهم بالحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم.

وفى السياق ذاته أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقد قدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 479 طنا من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفا من العاملين في المجال الطبي.