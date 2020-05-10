شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 366 حالة من إجمالى 391 مصابا بفيروس كورونا فى كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 366 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 391 إصابة.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 حالات، وأن باقي الإصابات التي يبلغ عددها 20 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة.
تفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بديالي العراقية
من جانب اخر أعلن مصدر مسئول في شرطة ديالي العراقية، أن وحدة معالجة المتفجرات قامت اليوم /الأحد/ بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.
وقال المصدر - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "نينا" - إن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق المؤدي إلى قرية "توكل" بضواحي المقدادية.
ولم يتطرق المصدر إلى المزيد من التفاصيل.
من جهه أخرى أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، انه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، مبينا ان ذلك جاء بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المجلس ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" ـ إن " مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه بشأن التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
وأضاف أن "ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس السبت".
وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد امس، بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي، وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 366 حالة من إجمالى 391 مصابا بفيروس كورونا فى كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.