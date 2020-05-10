شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 366 حالة من إجمالى 391 مصابا بفيروس كورونا فى كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 366 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 391 إصابة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 حالات، وأن باقي الإصابات التي يبلغ عددها 20 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة.

تفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بديالي العراقية

من جانب اخر أعلن مصدر مسئول في شرطة ديالي العراقية، أن وحدة معالجة المتفجرات قامت اليوم /الأحد/ بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.