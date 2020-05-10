تواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا حفتر في طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

تواصلت الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية، ومليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الأحد، جنوبي العاصمة طرابلس.

ومساء السبت، تجددت الاشتباكات بين الجانبين في محوري المشروع وصلاح الدين، جنوبي طرابلس.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة، إلا أنها أقل حدة مما كانت عليه السبت.

وأوضح الشهود أن مواجهات ليل السبت كانت "عنيفة جدا، وما زالت أعمدة الدخان تتصاعد بمناطق الاشتباكات".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن أصوات المدفعية الثقيلة لا تزال تهز أرجاء العاصمة دون معرفة مصدرها.

والسبت، قال الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، إن الاشتباكات تجددت بمحور صلاح الدين، بعد هجوم شنته قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة على تمركزات لمليشيات حفتر.

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وأشار المجعي، أن قواتهم تمكنت من تدمير عربتي غراد لمليشيات حفتر، والتي استهدفت الأحياء السكنية بطرابلس وكانت تتمركز بمعسكر اليرموك جنوبي العاصمة.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، السبت، هجمات حفتر على طرابلس بأنها "أعمال جنونية لمجرم حرب إرهابي راح ضحيتها عشرات المدنيين".

واعتبر أنها "دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية، ومؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".

كما استنكر السراج التنديدات الدولية بـ"جرائم" حفتر، قائلا: "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

وتأتي هجمات حفتر، عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشياته على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.