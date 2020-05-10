"الرئاسي الليبي" ينعي رئيس جهاز المخابرات التهامي

وليد عبد الله / الخليج 365

نعى المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأحد، رئيس جهاز المخابرات المكلف اللواء عبد القادر التهامي، إثر وفاته بنوبة قلبية مفاجئة.

وقال المجلس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "لقد فقدت بلادنا أحد أبنائها الأوفياء المخلصين الذي صان الأمانة وتحمل المسؤولية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن".

وقدم المجلس تعازيه لعائلة التهامي وأهالي منطقة آقار الشاطئ (مسقط رأسه بالجنوب) وزملاء الفقيد وليبيا.

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وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر أمني يتبع الحكومة، للأناضول، إن "اللواء التهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

والتهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي، برئاسة جهاز المخابرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.