شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. إعلان ترتيب الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة «أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعلن “صحيفة الخليج 365” الإلكترونية، غداً الاثنين 18 / 9 / 1441هـ الموافق 11 / 5 / 2020م في تمام العاشرة مساءً، ترتيب الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في منافسات مسابقة “أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365”.

وأقرت لجنة التحكيم في المسابقة آلية احتساب الدرجات بحسب الوزن لكل معيار من المعايير التي تم طرحها للجمهور وهي كالتالي:

– 60 % معيار وزن للرتويت على التغريدات.

– 40 % معيار وزن لتعليقات الجمهور على المشاركات.

ومن المُقرَّر أن يُعلن عن ترتيب الخمسة فائزين في كل مجال من مجالات التنافس الأربعة بناء على ذلك.

يشار إلى أن المجالات التي انطلقت فيها المسابقة هي:

1- أفضل مؤذن.

2- أفضل قارئ.

3- أفضل رسالة توعوية عن كورونا.

4- أفضل رسالة شكر إلى أبطال الصحة ورجال الأمن.

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وستكون جوائز الفائزين في المراكز الخمسة الأولى في كل مجال على النحو الآتي:

المركز الأول: جوال آيفون.

المركز الثاني: جوال جالاكسي.

المركز الثالث: جوال هواوي.

المركز الرابع: عطر فاخر.

المركز الخامس: عطر فاخر.

الجدير بالذكر أن مسابقة “أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365” انطلقت في 14 شعبان 1441 هـ، الموافق 7 أبريل 2020، وشارك فيها 694 مشاركًا، في جميع المجالات كالتالي:

– أفضل قارئ: 329 مشاركاً.

– أفضل مؤذن: 147 مشاركاً.

– رسالة توعوية عن كورونا: 119 مشاركة.

– رسالة شكر إلى أبطال الصحة ورجال الأمن: 99 مشاركة.

وعملت لجنة التحكيم في الرصد والفرز في المرحلة الأولى بناء على المعايير المعتمدة، واختارت خمسة من أفضل المشاركات من مجموع مشاركات كل منافسة، والذين انتقلوا للمرحلة الثانية في دعم الجمهور.

وتأتي هذه المسابقة كإحدى المبادرات التي أطلقتها الصحيفة، وذلك ضمن أنشطة مبادراتها المجتمعية المستمرة خلال فترة منع التجول، برعاية من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وبالتعاون مع جمعية غراس لتنمية الطفل.