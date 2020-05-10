قطر: تسجيل حالة وفاة و1189 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 14 حالة اضافة الى تسجيل 1189 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر (54 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة ويعاني من أمراض مزمنة.

وكشفت عن تسجيل 1189 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 22520 اصابة موضحه أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وقالت "تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات".

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واوضحت انه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وكشفت عن تسجيل 254 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 2753 حالة.