بريد الإمارات يحتفي بأبطال خط الدفاع الأول ببطاقة تذكارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر بريد الإمارات بطاقة تذكارية مميزة للاحتفاء بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث إنها ستكون بمثابة تذكير دائم بالجهود العظيمة التي يبذلها هؤلاء الرجال والنساء الشجعان في الدولة.

يأتي ذلك تماشياً مع حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية ولكل من يعمل على مدار الساعة في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

يبرز تصميم الطابع الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصيادلة وفنيي المختبرات والمسعفين، وفرق الدفاع المدني والشرطة وفرق التعقيم ووسائل الإعلام والمتطوعين، وكذلك موظفي التوصيل، حيث سيتم التبرع بجزء من عوائد بيع البطاقات للجمعيات الخيرية التي تدعم موظفي الخطوط الأمامية في جهود الإغاثة لفيروس كورونا المستجد.

كما سيخصص بريد الإمارات جزءاً من العائدات شهرياً لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمساعدة كل من يعمل في الخط الأمامي، وكذلك الأسر ذات الدخل المحدود والوحدات السكنية لدعم تكاليف التعقيم. وسيتم تخصيص الجزء الآخر من العائدات لصندوق «كوفيد 19» المخصص لبريد الإمارات لدعم العاملين والموظفين في الخطوط الأمامية داخل الشركة.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مجموعة بريد الإمارات: «بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود أبطالنا الشجعان في الخطوط الأمامية، رسخت دولة الإمارات مكانتها عالمياً كدولة آمنة وحريصة على المواطنين والمقيمين في هذه الدولة، وكذلك من خلال دعم الدول الأخرى خلال هذه الأزمة. ونتشرف في بريد الإمارات بإصدار هذه البطاقة التذكارية كرسالة شكر تجاه هؤلاء الأبطال كما أنها تتيح للجمهور دعم هذه المبادرة وتقديم المساعدات لكل المتضررين. وبالنيابة عن كل العاملين في بريد الإمارات، نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لجميع فرق الرعاية الصحية، والعاملين في القطاعات الحيوية، والمتطوعين، على تفانيهم ومثابرتهم».

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «نحن ممتنون للدعم الذي يقدمه بريد الإمارات لضمان صحة وسلامة الجميع في مجتمع دولة الإمارات، ومن خلال تبرعاتهم الشهرية لخط الدفاع الأول والمتضررين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وللأسر ذات الدخل المحدود، حيث سيتم تقديم المساعدات وتوفير كافة خدمات التعقيم الأساسية لهم».

وأضاف المنصوري «تسلط هذه الحملات الإنسانية الضوء على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع».

ستتوفر البطاقة التذكارية للبيع ابتداءً من 10 مايو في متجر بريد الإمارات الإلكتروني، مقابل 19 درهماً وستتاح خدمة التوصيل المحلي مقابل رسوم إضافية بقيمة 10 دراهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وتماشياً مع بروتوكولات الصحة والسلامة الحالية، سيتم تسليم المشتريات إلى عنوان المستلم بدون لمس، لمزيد من المعلومات حول المبادرة وشراء ورقة الطوابع التذكارية، تفضل بزيارة www.emiratespostshop.ae