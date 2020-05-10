«المركزي»: ملاءة بنوك الإمارات قوية وتفوق متطلبات بازل 3

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير حديث له: إن ملاءة بنوك الإمارات قوية، حيث حافظت بنوك الدولة في الربع الأول من العام الجاري على مستوى ملاءة مالية قوي يصل إلى 16.9%، ولفت إلى أن مستوى الملاءة المالية لبنوك الدولة يفوق وبكثير نسبة كفاية رأس المال المنصوص عليها ضمن لوائح المصرف المركزي، وفقاً لمعايير «بازل» 3، وهي 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5%. ومقارنة بالحد الأدنى للشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%. وكانت نسبة الملاءة المالية لبنوك الدولة وصلت في الربع الأول من 2019 إلى 17.9%، وبلغت في نهاية الربع الأخير نحو 17.7%.

وتقيس نسبة كفاية رأس المال مقدرة رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر. وتوفر نسبة كفاية رأس المال الحماية للمودعين، وتعزز كفاءة واستقرار النظام المالي للاقتصاد.

وبحسب تقرير التطورات النقدية للربع الأول حافظ القطاع المصرفي في الدولة على مستوى سيولة قوي في الربع الأول، مع استقرار المعروض النقدي (ن2) بنسبة 3% مقابل الربع السابق و9% على أساس سنوي إلى 1.26 تريليون درهم. ويشمل عرض النقد (ن2) النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد في البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية والودائع شبه النقدية.