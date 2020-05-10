شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: ملاءة بنوك الإمارات قوية وتفوق متطلبات بازل 3 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير حديث له: إن ملاءة بنوك الإمارات قوية، حيث حافظت بنوك الدولة في الربع الأول من العام الجاري على مستوى ملاءة مالية قوي يصل إلى 16.9%، ولفت إلى أن مستوى الملاءة المالية لبنوك الدولة يفوق وبكثير نسبة كفاية رأس المال المنصوص عليها ضمن لوائح المصرف المركزي، وفقاً لمعايير «بازل» 3، وهي 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5%. ومقارنة بالحد الأدنى للشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%. وكانت نسبة الملاءة المالية لبنوك الدولة وصلت في الربع الأول من 2019 إلى 17.9%، وبلغت في نهاية الربع الأخير نحو 17.7%.
وتقيس نسبة كفاية رأس المال مقدرة رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر. وتوفر نسبة كفاية رأس المال الحماية للمودعين، وتعزز كفاءة واستقرار النظام المالي للاقتصاد.
وبحسب تقرير التطورات النقدية للربع الأول حافظ القطاع المصرفي في الدولة على مستوى سيولة قوي في الربع الأول، مع استقرار المعروض النقدي (ن2) بنسبة 3% مقابل الربع السابق و9% على أساس سنوي إلى 1.26 تريليون درهم. ويشمل عرض النقد (ن2) النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد في البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية والودائع شبه النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي»: ملاءة بنوك الإمارات قوية وتفوق متطلبات بازل 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.