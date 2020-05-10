شكرا لقرائتكم خبر عن كولين وريبيكاه الى المحكمة العليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تنجح جهود المصالحة بين كولين زوجة واين روني أيقونة مانشستر يونايتد السابق وريبيكاه زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وسيذهب النزاع بين السيدتين الى المحكمة العليا . واتهمت كولين غريمتها بتسريب أخبارها الخاصة للصحف الصفراء فيما دافعت ريبيكاه عن نفسها وقالت إن حسابها تعرض للقرصنة وعلق مصدر: «من المؤسف أن يصل النزاع للمحكمة العليا لكن لا سبيل غير هذا ، كولين تقول إنها تملك ما يكفي من الأدلة ولا تخاف من تقديمها للادعاء العام».
وكانت كولين وريبيكاه عقدتا بجانب المحاميان جلسة فض نزاع أونلاين الأسبوع الماضي بعد تهديد ريبيكاه برفع قضية تشويه سمعة على كولين في حال لم تعتذر لها رسمياً ما دفع زوجة لاعب ومدرب ديربي كاونتي لرفع التحدي والإصرار على نقل القضية إلى المحكمة العليا .
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