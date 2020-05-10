شكرا لقرائتكم خبر عن هيدينك يشكك في مباراة تشيلسي - برشلونة 2009 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الهولندي جوس هيدينك إن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه تشيلسي وبرشلونة عام 2009 ربما تم التلاعب بها، وخسر البلوز المباراة بعد قرارات مثيرة للجدل من الحكم توم هينينج أوفربو وعلق هيدينك في مقابلة مع زجو سبورت: «كان أسوأ تحكيم رأيته في حياتي، فوجئت بأداء الحكم لأنه كان يقدم أداء مثالياً في المباريات السابقة، هل كان هذا أسوأ تحكيم شاهدته في حياتي؟ نعم، أعتقد ذلك. كانت هذه المباراة الوحيدة التي شككت بوجود تلاعب فيها». وكان النرويجي أوفربو، الذي يعمل معالجاً في أوسلو حالياً، اعترف قبل عامين للصن بأنه ارتكب أخطاء جسيمة في تلك المباراة والتي رفض منح تشيلسي فيها 4 ركلات جزاء وعوقب دروجبا بالإيقاف 5 مباريات لاحقاً بعد انتقاده الحكم بعد المباراة. وقال أوفربو بالمقابلة: «كانت هناك لمسة يد في مطلع المباراة وكان يجب احتساب ركلة جزاء لتشيلسي، نختلف في رؤيتنا للأمور، لكن الجميع متفق على أن التحكيم لم يكن الأمثل في تلك المباراة وأنا أوّلهم».
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