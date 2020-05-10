توم كلارك الإنجليزي الوحيد الذي لم توقفه «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

توقف جميع اللاعبين الإنجليز المحترفين عن لعب كرة القدم حول العالم بسبب كورونا، لكن هناك لاعب واحد يدعى توم كلارك واصل اللعب في تايوان طول الأزمة. وقال كلارك (31 عاماً) لاعب إنتر تايوان الذي يخوض حالياً بطولة ودية قبل انطلاق منافسات الدرجة الثانية في في يوليو / تموز المقبل: إن المباريات من دون جمهور واحتفالات اللاعبين بالأهداف تكون بالمرفقين. وأضاف اللاعب الذي مزج الكرة مع التمثيل والأزياء: «أنا اللاعب الإنجليزي المحترف الوحيد هنا، وربما الوحيد الذي يلعب حالياً، الفرق الوحيد الآن أنهم يقيسون الحرارة قبل دخول الملعب والمدرجات بلا مشجعين، لكن هذا لا يشكل فارقاً كبيراً، فالملاعب هنا تتسع لما بين 20 و55 ألف متفرج، لكن التايوانيين لا يحبون الكرة كثيراً، لذا تجدها غالباً فارغة».

وتابع كلارك لاعب داونكاستر نصف المحترف الذي لعب في أستراليا والفلبين قبل تايوان: «ربما نكون قدوة لفرق إنجلترا كي تلعب بدون جمهور، لم تفرض تايوان التباعد الاجتماعي إلا في حال قدوم شخص من خارج البلاد، وتستمر الحياة شبه طبيعية في البلاد»، يذكر أن تايوان رابع بطولة محلية مع نيكاراجوا وطاجيكستان وبيلاروسيا تواصل اللعب في العالم حالياً.