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شنيشل يترك نفط الوسط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قرر مدرب فريق نفط الوسط راضي شنيشل عدم الاستمرار مع الفريق المذكور اعتباراً من الموسم المقبل بعد أن وصل إلى قناعة كاملة بعدم جدية إدارة نادي نفط الوسط بإنجاح مهمته خلال فترة تواجده، ليقرر ترك مهمته من دون رجعة.
وتعهد شنيشل لإدارة نادي نفط الوسط بقيادة الفريق في حال تقرر إكمال ما تبقى من منافسات الدوري العراقي للموسم الحالي، على الرغم من أن هذا الأمر بات مستبعداً بسبب الظروف التي سببها وباء «».
وذكر شنيشل أنه أبلغ الإدارة بعد نهاية مباراة الفريق مع أربيل قبل شهرين ونصف الشهر بالبحث عن مدرب جديد يقود فريقها الكروي في الموسم المقبل.
وسبق لراضي شنيشل أن أشرف على تدريب فرق القوة الجوية والطلبة والزوراء والشرطة، كما أشرف على تدريب منتخب العراق الأولمبي، وكذلك منتخب العراق الأول، كما كانت له تجربة احترافية خارج العراق.

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