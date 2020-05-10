اعتقال ثلاثة أشخاص مرتبطين بمحاولة «غزو» فنزويلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اعتقال ثلاثة «مرتزقة» السبت، في إطار التحقيق المتعلّق بعمليّة «الغزو» التي تمّ إحباطها في فنزويلا، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 34 شخصاً.

وقال مادورو في خطاب مُتلفز: قبضنا على ثلاثة مرتزقة آخرين اليوم، نحن نبحث عنهم بعناية وسنعتقلهم جميعاً. ووجّه مادورو مجدّداً الاتّهام إلى كلّ من دونالد ترامب بأنّه دبّر عمليّة الغزو المفترضة، وإلى زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي اعتبره متواطئاً مع الرئيس الأمريكي.

وكان الجنديّان الأمريكيّان السابقان لوك دينمان البالغ من العمر 34 عاماً، وآيرن بيري صاحب الـ 41عاماً، بين 17 شخصاً أوقفهم الجيش الفنزويلي، ووصف مادورو في وقت سابق محاولة «الغزو» تلك، بأنّها «تكرار» لعمليّة غزو خليج الخنازير الفاشلة في عام 1961 عندما سعى كوبيّون في المنفى، بتمويل وإدارة الحكومة الأمريكية، إلى إطاحة الزعيم الكوبي آنذاك فيدل كاسترو.

وأعلن النائب العام الفنزويلي الجمعة، أنه تم توجيه تهمة «الإرهاب» و«التآمر» إلى العسكريَّيْن الأمريكيين السابقين اللذين تم إيقافهما في فنزويلا الاثنين.