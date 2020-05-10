اتهامات صينية أمريكية متبادلة بشأن مشروع دولي ضد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دبلوماسي صيني، إن الصين والولايات المتحدة أيدتا مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا الخميس، ولكن بكين شعرت «بصدمة وأسف» لتغيير واشنطن موقفها الجمعة.

وكذّب دبلوماسي أمريكي هذه التصريحات وقال، إن الولايات المتحدة لم توافق على النص، ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مُنذ أكثر من ستة أسابيع الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 23 مارس/ آذار الماضي، لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

لكن المحادثات تعثرت بسبب مواجهة بين الصين والولايات المتحدة، بشأن ما إذا كان سيتم ذكر منظمة الصحة العالمية، وقال دبلوماسيون، إن واشنطن لا تريد مثل هذه الإشارة وأصرت الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك في حين يرى بعض الأعضاء الآخرين أن الإشارة أو عدم الإشارة لمنظمة الصحة مسألة هامشية.

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتركيز أكثر من اللازم على الصين وبتشجيع «التضليل» الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته المنظمة، وبدا أن مجلس الأمن توصل لحل وسط في ساعة متأخرة من مساء الخميس، طبقاً لما قاله دبلوماسيون ووفقاً لأحدث نسخة من مسودة قرار فرنسي تونسي.

وأضافوا أنه بدلاً من ذكر منظمة الصحة بالاسم أشارت المسودة إلى «وكالات صحية متخصصة»، ولكن الولايات المُتحدة رفضت هذه الصياغة الجمعة، لأنها إشارة واضحة لمنظمة الصحة العالمية، وقال الدبلوماسي الصيني الذي تحدث السبت، شريطة عدم نشر اسمه وفق رويترز، إن الولايات المتحدة وافقت على النص التوافقي وتغيير موقفها أمر صادم ومؤسف، وأضاف أن الصين أيدت مسودة القرار.

وتتطلب الموافقة على أي مشروع قرار تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن وعدم استخدام فرنسا أو روسيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الصين الفيتو.