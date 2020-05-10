الحظر الشامل في الكويت يدخل حيز التنفيذ

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"الخليج 365" من الكويت: دخل اليوم الأحد قرار الحظر الشامل بالكويت، حيز التنفيذ، لمحاولة الحد من انتشار وباء كورونا.

وشهدت الأسواق التجارية مساء أمس ازدحاما شديدا من طرف الكويتيين الذين تسابقوا لشراء المواد الغذائية استعدادا لفترة الحظر.

ودفعت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الوقائي، الكويت إلى فرض حظر التجول الشامل اعتبارا من اليوم حتى 30 مايو الجاري، وخاصة بعد ازدحام الأسواق بصورة غير طبيعية فور انتهاء ساعات الحظر الجزئي يوميا.

وتحت عنوان "الكويت تحت قبضة الحظر الشامل" قالت صحيفة "القبس" إن وزارة الداخلية "أنهت استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض الحظر الشامل في البلاد، ووضعت خططا تتمثل في فرض السيطرة على مداخل ومخارج المناطق، وإقامة نقاط أمنية ثابتة ومتحركة، وتأمين المناطق السكنية".

وقالت مصادر أمنية للصحيفة الكويتية إن "الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي اجتمع مع بعض مديري الأمن في ساعة متأخرة من مساء، الجمعة، وأبلغهم أن مهمتهم ستكون تأمين المناطق السكنية ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية وأفرعها والانشطة التي من المتوقع ان تشهد اقبالا كثيفاً من الجمهور، وعليهم تطبيق القانون وحسن التنظيم تنفيذاً للتعليمات الصحية في هذا الشأن".

وأضافت المصادر ان "نقاط الخروج والدخول ستكون من مهمة القوات الخاصة الى جانب بعض القطاعات الأمنية الميدانية كالنجدة والمرور، وسيتم تسيير دوريات بشكل دوري في الطرقات والمناطق لإلزام القاطنين فيها بالبقاء في منازلهم الا لمن بحوزتهم تصاريح بذلك فقط".

كما كشفت المصادر أنه "نتيجة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات العسكرية تم إسناد عدة مهام تأمينية في عدد من المواقع والمراكز الحيوية للحرس الوطني، وتكليف وحدات من الجيش الكويتي بتغطية وتأمين العديد من المناطق في محافظة الاحمدي الى جانب بعض المهام الحيوية الأخرى لمساندة وزارة الداخلية في تغطية جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاستعانة برجال الادارة العامة للإطفاء في بعض المهام الأخرى".

وأكدت المصادر ان "التعليمات الصادرة لرجال الامن واضحة وصريحة، وتنص على التعامل بحزم وشدة مع مخترقي قرار الحظر الشامل، واحالتهم الى جهات الاختصاص انطلاقا من المصلحة العامة للبلاد".

وأشارت المصادر إلى أن "الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح مطلقا للمخالفين بالعبث ونشر الفوضى، مؤكدة ان عقوبة من يخالف القرار ويتم ضبطه من المقيمين سيحال الى جهات التحقيق ومن ثم الى سجن الإبعاد تمهيدا لترحيله الى موطنه، أما من يتم ضبطه من المواطنين بتهمة مخالفة قرار حظر التجول سيحال الى جهات التحقيق أيضاً ومن ثم الى محاكمة عاجلة".

وأعلنت الكويت يوم الجمعة تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعرب وزيرا الداخلية والصحة عن الأمل في عودة الحياة تدريجيا بعد انتهاء فترة الحظر.

وأكد مجلس الوزراء في بيان تلاه الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.

كما سيتم وقف خدمة التوصيل للمنازل باستثناء الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات.

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وسيتم أيضا وقف المقابلات الإعلامية التي تتم بالحضور والاستعاضة عنها باستخدام الوسائل التقنية ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاستعاضة عنها بوسائل النشر الإلكتروني.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر الصحفي إن القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والكهرباء والنفط والبلدية وكذلك شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات حيوية مثل الصيانة سيتم إعفاؤها من حظر التجول.

وأعرب وزير الصحة باسل الصباح عن أمله أن يكون هناك ”انفتاح تدريجي“ للحياة بعد انتهاء فترة الحظر. وأكد أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى

وأكد وزير التجارة خالد الروضان أن المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد ”متين وجيد“ ويكفي مدة طويلة مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم الهلع، مشيرا إلى أن المتسوقين سوف يتمكنوا من حجز مواعيد عبر الإنترنت للتسوق في الجمعيات التعاونية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل إنه سيتم السماح للفرد الواحد بموعد واحد أسبوعيا للتسوق في الجمعيات التعاونية.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إن الأسواق الموازية والبقالات سوف تعمل في المناطق الاستثمارية التي يغلب عليها الوافدون وفق شروط صحية ورقابية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أنه سيتم السماح بممارسة رياضة المشي في الفترة من الرابعة والنصف مساء إلى السادسة والنصف مساء يوميا داخل المناطق السكنية دون استخدام السيارات مع مراعاة الضوابط الصحية والتباعد البدني واستخدام الكمامات.

وأكد بيان مجلس الوزراء التعميم على جميع المواطنين والمقيمين بلبس الكمامات الواقية في كل الأماكن العامة وأماكن التسوق وأماكن العمل المصرح بها خلال فترة حظر التجول.

وفي بيان منفصل، أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه سيتم إغلاق كافة أفرع البنوك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى 30 مايو أيار، مؤكدا أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها الهاتفية والإلكترونية.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد عن تأكيد إصابة 1065 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

كما سجلت 107 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات 8688 حالة.

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