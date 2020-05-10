السفارة الفلسطينية: استئناف العمل بمعبر رفح من الثلاثاء إلى الخميس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها استئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل الجمهورية والراغبين بالعودة إلى القطاع، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا".

وأعرب سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.