دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تؤكد على تكبير رقمي حتى 60 مرة في هاتف Realme X3 SuperZoom ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme إعلان تشويقي مؤخراً أكد من خلاله على ميزة التكبير في هاتف Realme X3 SuperZoom الذي يدعم تكبير رقمي حتى 60 مرة.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Realme صورة يوضح من خلالها كفاءة التكبير في هاتف الشركة المرتقب Realme X3 SuperZoom، والتي تم إلتقاطها بنمط Starry في الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Realme X3 SuperZoom يضم كاميرة periscope مع ميزة تكبير بصري حتى 6 مرات، مع تكبير رقمي حتى 60 مرة.

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أيضاً تأتي الصورة التي تم مشاركتها بدقة 13 ميجا بيكسل، أي أن إعدادات الكاميرة تحاكي هاتف Oppo 10x zoom، إلا أن هاتف Realme X3 SuperZoom يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus التي تقدم آداء أسرع، كما يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4200 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف، أو تفاصيل أكثر في تسريبات جديدة.

المصدر

هذا الموضوع Realme تؤكد على تكبير رقمي حتى 60 مرة في هاتف Realme X3 SuperZoom ظهر على التقنية بلا حدود.