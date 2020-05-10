غزة.. تشييع جثمان قيادي بـ"حماس"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شيّع المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، جثمان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحمد الكُرْد، والذي توفيّ مساء السبت.

وأدى المشيّعون، من بينهم قيادات من "حماس"، ومن الفصائل الفلسطينية الأُخرى، صلاة الجنازة على جثمان "الكُرْد"، بالقرب من منزله، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وحمل عناصر من الشرطة الفلسطينية، جثمان الكُرْد، الذي وشح بالعلم الفلسطيني.

Advertisements

والتزم المشاركون بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، حيث ارتدى معظمهم الكمامات الطبية.

والسبت، أعلنت "حماس"، عن وفاة عضو مكتبها السياسي، الكُرْد، عن عمر يناهز (71 عاما)، بمدينة دير البلح؛ إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.

وقالت الحركة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن الكرد، وُلد في مخيم دير البلح، عام 1949، وشغل منصب رئيس بلدية دير البلح، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.