العراق.. التركمان يرشحون برلمانيا سابقا لوزارة الثقافة

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال عضو الجبهة القومية التركمانية فوزي أكرم، الأحد، إن أحزابا ومنظمات مجتمع مدني تركمانية، رشحته لتولي منصب وزير الثقافة في حكومة مصطفى الكاظمي.

ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان من أصل 329، ولم يكن لهم وزير في الحكومة السابقة، غير أنهم يطالبون بحقيبة في حكومة الكاظمي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجبهة التركمانية حول حديث أكرم.

وفي حديثه للأناضول، أضاف أكرم، وهو برلماني سابق لدورة (2006-2010) أن "التركمان هم القومية الثالثة في العراق، ولهم استحقاق قومي وانتخابي ووطني في المشاركة بحكومة الكاظمي، حتى تكون ممثلة بشكل فعلي لجميع القوميات والمكونات".

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وأوضح أن "أحزابا ومنظمات مجتمع مدني وأخرى ثقافية، إضافة إلى كتاب واتحادات ونقابات، تبنت ترشيحي لمنصب وزير الثقافة"، مضيفا "ننتظر موقف رئيس الوزراء".

والخميس، صوت البرلمان بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة بينهم مرشح حقيبة الثقافة، فيما لم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة عادل عبد المهدي، استقال على إثرها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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