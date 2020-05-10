كورونا.. أهالي الدوحة يلتزمون بالعزل المنزلي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

مع تواصل ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر، يلتزم أهالي الدوحة العزل المنزلي، كإجراء احترازي للوقاية من الجائحة.

ورغم عدم وجود حظر تجوال رسمي بالبلاد، إلا أن شوارع العاصمة تبدو شبه خالية، وتظهر التزام السكان بإجراءات الوقاية، وعلى رأسها البقاء في المنازل.

كاميرا الخليج 365 تجولت في عدد من الشوارع والمناطق الرئيسية، ورصدت شبه خلوها من المارة والسيارات، وأهمها منطقة الدفنة، أحد مراكز الدوحة المهامة، ومنطقة الكورنيش.

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كما أظهرت خلو الحي الثقافي "كتارا" على ساحل الخليج، تماما من الناس، التي تعد من أهم مناطق التنزه بالدوحة، وكذلك منطقة اللؤلؤة إحدى المدن المعمارية الجديدة.

فيما لوحظ انتشار مركبات توصيل الطعام إلى المنازل بكثافة في أماكن مختلفة، عقب قرار السلطات إغلاق كافة المطاعم أمام الزبائن، والسماح بخدمة التوصيل فقط.



وحتى صباح الأحد، وصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 21 ألفا و331، بينها 13 وفاة، وألفان و499 حالة تعافِ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.