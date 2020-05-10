كورونا.. 5 وفيات بالسودان و175 إصابة في عمان و 2 بتونس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن السودان، الأحد، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 175 إصابة، وتونس اثنتين، وفق إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إنها سجلت 5 وفيات، و53 إصابة، و17 حالة شفاء.



وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى ألف و164، بينها 64 وفاة، و119 حالة تعاف.

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بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، تسجيل 175 إصابة، و49 حالة شفاء.



وبهذا يصل إجمالي الإصابات 3 آلاف 399، بينها 17 وفاة، وألف و117 حالة تعافٍ.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، تسجيل إصابتين، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و32، بينها 45 وفاة، و660 حالة تعافٍ.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى صباح الأحد، أكثر من 4 ملايين و101 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 280 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و441 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.