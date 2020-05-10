«كورونا» يعاود الظهور في بؤرة تفشيه في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو / أيار في أعلى عدد مُنذ 28 إبريل / نيسان الماضي، وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الاثنتا عشرة الأخرى منقولة محلياً، من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين، وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان مركز انتشار المرض هي الأولى مُنذ الثالث من إبريل / نيسان الماضي، وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض، وهو أعلى عدد مُنذ أول مايو / أيار، وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو / أيار، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.