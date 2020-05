«أدنوك» تفتتح أربع محطات «أون ذا جو» لخدمة المناطق السكنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن افتتاح أربع محطات خدمة جديدة من طراز «أدنوك أون ذا جو (On the go)» في أبوظبي، وذلك لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة بالقرب من عملائها القاطنين في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية، حيث افتتحت الشركة محطاتها الجديدة في المدينة الصناعية في أبوظبي، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «لقد أصبح من المهم للغاية أن نوفر لعملائنا الوقود والضروريات اليومية بأكثر الطرق راحة وأماناً، حيث واصلنا تنفيذ المبادرات التي تسهم في الحفاظ على سلامة عملائنا أثناء خروجهم للحصول على متطلباتهم الضرورية التي يُعد الوقود أحدها، فيما توفر محطات المناطق السكنية «أدنوك On the go» للعملاء الفرصة للتزود بالوقود والحصول على الضروريات دون مغادرة مركباتهم».

وتتميز محطات هذا الطراز بوجود متجر يتيح للعملاء التسوق دون مغادرة المركبة. وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، تتيح المحطة الجديدة للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم ثم تسلم مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

وتم الكشف عن المفهوم الجديد لهذه المحطات التي صممت لتقرب المسافة بين الشركة وعملائها خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك» في شهر نوفمبر من العام 2019، حيث قام فريق العمل المتخصص بشركة أدنوك للتوزيع بتصميمها ويمكن تنفيذها محلياً خلال أربعة أشهر فقط.