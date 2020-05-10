المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض سير العمل والتدابير الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

كما حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، إلى جانب ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض خطة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحد من انتشاره، وذلك من خلال تعميم التعليمات والإجراءات الاحترازية والتوجيهات على الموظفين والهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، ووضع شروط ومعايير لتطبيقها وتزويدهم بكافة المعلومات وتعزيز كافة التسهيلات للعمل عن بعد من غير أي تأثير أو تأخير على سير العمل.

واطلع الأعضاء على آخر مستجدات لجنة دبي لتداول المواد البترولية وبالتحديد تداول الغاز المنزلي (LPG) للحد من ‏‏المخالفات والتجاوزات في عملية بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، وتم اعتماد التوصيات المقدمة من قبل اللجنة، وذلك بتعديل وتوزيع الأدوار وإعادة هيكلة إدارة المشتقات البترولية التابعة للجنة والتي ستتولى وضع السياسات والمعايير والإجراءات لضمان تنظيم القطاع في الإمارة بما يتناسب مع الممارسات العالمية.

وقال سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، اتخذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي جملة من التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، وتأمين صحة وسلامة الموظفين والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس، ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي، وكذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره».

أضاف: تم التطرق لأعمال لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي التي تم تشكيلها بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف «المجلس الأعلى للطاقة بهدف سنّ المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية».

ومن جهة أخرى تم الاطلاع على الإنجاز الرفيع الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي بعد حصولها على شهادة الآيزو «ISO 20400:2017» لإدارة المشتريات المستدامة وسلسلة التوريد. واقترح الأعضاء أن تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتنظيم ورشة عمل عن بعد للإدارات المعنية في الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك للاستفادة من نموذج وتجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال المشتريات المستدامة والتوريد وإمكانية تطبيقها في تلك الهيئات.

من جهته، أشار أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس إلى أن الاجتماع استعرض التقرير المالي للعام المنصرم 2019 للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، من حيث الموازنة والمصروفات والنشاطات التشغيلية وقد تم اعتماده من قبل سمو رئيس المجلس والأعضاء.